"هالة '' ضبابية تكسو كوكب الزهرة أثناء اقترابه من المشتري

التقط مصور فوتوغرافي صورة جميلة لكوكبين مصطفين في السماء فوق روما، ولم يمنعه القليل من المطر من الحصول على لقطة فريدة.

تألق كوكب الزهرة والمشتري معا بين السحب في الصورة التي التقطها جيانلوكا ماسي، الذي يدير البث المباشر الفلكي لمشروع التلسكوب الافتراضي.

🇬🇧 Venus kisses Jupiter

The two brightest planets apparently met in the morning sky, at dawn. A wonderful coloured corona is visibile around Venus, due to diffraction of its light by small water droplets. Europa, Ganymede and Callisto satellites are visible around Jupiter. pic.twitter.com/O1COaDWcnb — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) May 1, 2022

ورصد جيانلوكا ماسي كوكبي الزهرة والمشتري وهما يختبئان خلف سحابة رقيقة بعد فترة وجيزة من بث مباشر للاقتران الذي حدث يوم الأحد 1 مايو.

والاقتران الكوكبي هو تكوين يمكن من خلاله رصد جرمين سماويين في نظام الجاذبية بالقرب من بعضهما البعض في السماء.

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وقال ماسي لموقع "لايف ساينس": "لحسن الحظ، كانت معدات التصوير الخاصة بي جاهزة للتصوير على حامل ثلاثي قوي، عندما تمكنت فجأة من رؤية الكوكبيين اللامعين من خلال طبقة أقل كثافة من الغيوم"، مضيفا أنه تمكن حتى من رؤية ثلاثة من أقمار المشتري - أوروبا وغانيميد وكاليستو.

وأشار ماسي إلى أن مهمته تتمثل في مشاركة جمال السماء مع أولئك الذين يعيشون على نفس الكوكب الذي يعيش فيه. "هذه هي الفكرة الأساسية لمشروع التلسكوب الافتراضي."

ولكن الأمر الأكثر إثارة عندما نظر إلى الكواكب كان بفضل المطر، حيث "لاحظ وجود هالة ملونة حول كوكب الزهرة. كان ذلك بسبب انحراف الضوء عن طريق قطرات الماء الصغيرة الفردية. لذلك كانت تلك السحابة الرقيقة ثمينة".

وقدر ماسي أن الكوكبين كانا يبعدان عن بعضهما بنحو 21 دقيقة قوسية وقت التصوير، وهو ما يقارب ثلثي الحجم الزاوي للقمر.

المصدر: لايف ساينس