الجيش الروسي يتسلم مجموعة من السفن والقوارب الحربية الجديدة العام الجاري

أعلن مصنع "غوركي" في مدينة زيلينودولسك الروسية أنه يخطط لتسليم جيش البلاد دفعة جديدة من السفن العسكرية هذا العام.

وحول الموضوع قال المدير العام للمصنع، ألكسندر فيليبوف: "يخطط مصنعنا لتسليم 13 سفينة على الأقل هذا العام، منها سفن مخصصة للجيش الروسي إضافة إلى بعض السفن المدنية".

وأضاف "يتم العمل في مصنعنا حاليا بناء 3 سفن صاروخية جديدة من نوع Buyan-M في إطار المشروع الحكومي الروسي 21631، وخمس سفن صاروخية أخرى من نوع كاراكورت في إطار المشروع رقم 22800، و3 سفن دوريات عسكرية في إطار المشروع 22160، وسفينة لخفر السواحل في إطار المشروع 22100، ولدينا قاطرتان بحريتان في إطار المشروع 15310، و3 قوارب لعمليات الإنزال العسكري من نوع Grachonok، إضافة إلى قاطرتين من نوع NE012، وسفن إنقاذ من نوع МPSV07، وسفن مدنية تعمل على الوسادة الهوائية تطور في إطار المشروع 03830.

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ويعتبر مصنع "غوركي" في زيلينودولسك من أهم المنشآت الاستراتيجية الروسية لبناء السفن، وصنع فيه أكثر من 1500 سفينة وقارب منها 600 مخصصة للأغراض العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا