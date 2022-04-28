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روسيا تنتهي من إصلاح وتحديث إحدى سفنها المضادة للغواصات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتهي من إصلاح وتحديث إحدى سفنها المضادة للغواصات
Sputnik igor zarembo
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أعلن مصنع "يانتار" الروسي عن انتهاء عمليات إصلاح وتحديث إحدى السفن العسكرية التابعة لأسطول بحر البلطيق.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "انتهى الخبراء في مصنعنا من عمليات إصلاح وتحديث سفينة ياروسلاف مودري التابعة لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي، هذه السفينة كانت قد وصلت إلى أحواص الصيانة في مصنعنا عام 2021".

وأضاف البيان "خلال تواجد السفينة في أحواض الصيانة قام المختصون بإجراء صيانة لمحركاتها، وركّبت عليها محطة لتحلية المياه، وأجريت بعض عمليات إصلاح وتحديث المعدات أيضا، الأعمال كلها جرت بنجاح ووفقا للجداول الزمنية المحددة مسبقا".

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وتعتبر السفينة المذكورة ثاني السفن العسكرية المضادة للغواصات التي كان قد طورها مصنع "يانتار" الروسي في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، وتتسلح هذه السفينة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ RBU-6000 المضادة للسفن والغواصات، ومنظومتين لإطلاق صواريخ Uran الروسية، و4 منظومات للدفاع الجوي من نوع "كينجال"، ومنظومتي صواريخ Kortik، ومدافع من عيار 100 ملم، كما تحمل مروحية Ка-27 مخصصة لاكتشاف وتدمير الغواصات.

المصدر: سلاح روسيا

 

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