وسائل إعلام: شركات التكنولوجيا الكبرى تتعرض للخداع في التحريض على ابتزاز القاصرين!

خُدع عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى لتسليم بيانات المستخدم ردا على طلبات إنفاذ القانون الزائفة - بيانات تُستخدم لابتزاز المستخدمين والتحرش بهم جنسيا- وفقا لمصادر تعرفها "بلومبرغ".

وجرى خداع الشركات بما في ذلك غوغل وآبل وMeta و"تويتر" و"سناب" وDiscord، لتقديم بيانات المستخدم إلى الجهات الفاعلة الخبيثة الذين يستخدمون المعلومات بعد ذلك لابتزاز ضحاياهم، كما تزعم المصادر. وبحسبما ورد، إن ضباط إنفاذ القانون الوهميين يستهدفون نساء وقاصرين محددين، ويجبرونهم في بعض الأحيان على إنشاء مواد جنسية صريحة ومشاركتها باستخدام التهديدات بالانتقام.

وفي حين بدا أن هذه الحيل تركز في البداية على ابتزاز ضحاياها ماليا، أصبحت مخططات الابتزاز الجنسي شائعة بشكل مزعج، وفقا لمصادر تطبيق القانون في بلومبرغ. وتبدأ عادة مع مخترق يقوم بخرق نظام البريد الإلكتروني لهيئة تطبيق القانون وتزوير "طلب بيانات الطوارئ" الذي يستهدف مستخدما معينا لوسائل التواصل الاجتماعي. وعندما توفر الشركة المعلومات المطلوبة، يمكن للمتسلل استخدامها لخرق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهدف بشكل مباشر أو إقامة علاقات صداقة معهم على مدار فترة زمنية، وفي نهاية المطاف يتم إكراههم أو ابتزازهم لتقديم صور أو مقاطع فيديو جنسية صريحة.

ويبدو أن الضحايا الذين لا يتعاونون، يخضعون لمجموعة من أساليب الانتقام بما في ذلك "الضرب"، وهي مزحة قاتلة محتملة تتضمن استدعاء تهديد وهمي لمرسل محلي 911. وقد يتم إخبار الشرطة المرسلة إلى منزل الهدف أن الفرد عنيف، ما يؤدي إلى مواجهات قاتلة. وقد يتم نشر معلوماتهم الشخصية للآخرين على مواقع الويب المخصصة لاستقصاء المعلومات، ودعوة الأوغاد العشوائيين لتعذيبهم حسب الرغبة. ويتم إخبار أولئك الذين خُدعوا لتقديم مواد جنسية صريحة أنه سيتم إرسال الصور المسيئة إلى أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو أصحاب العمل وإثارة فضيحة.

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ونظرا لأن طلبات الطوارئ لا تتطلب أمرا من المحكمة موقعا من قاض، فمن السهل نسبيا تصنيعها، ولا يُطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها تزييف البيانات. ومع ذلك، فإن معظمها تقدم المعلومات على أي حال، خاصة إذا كان الطلب يشير إلى حالة "خطر وشيك" مثل الاختطاف أو الانتحار أو القتل.

وتقوم الشركات عن طيب خاطر بتسليم الأسماء وعناوين IP ورسائل البريد الإلكتروني والعناوين المادية وأحيانا المزيد من المعلومات استجابة لمثل هذه الطلبات - غالبا ما تستجيب بنفس الطريقة التي تستجيب بها لاستدعاء أمر من المحكمة. وفي بعض الحالات، تأتي الطلبات المزيفة مصحوبة بتوقيع القاضي المزور، والذي يمكن شراؤه مقابل أقل من 10 دولارات على الويب المظلم.

ودعا أليكس ستاموس، رئيس أمن فيسبوك السابق، إدارات الشرطة وشركات التكنولوجيا إلى تكثيف أمنها، وطلب تأكيد إعادة الاتصال والمصادقة متعددة العوامل لجعل تزوير المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني من السلطات أكثر صعوبة.

وأصر المتحدثون الرسميون من "فيسبوك" وغوغل وDiscord و"سناب"، على أنهم يعملون مع سلطات إنفاذ القانون لـ "التحقق من صحة" طلبات البيانات المشروعة، بينما رفضت "تويتر" وآبل التعليق على الأمر. وعند الطلب، تقدم الشركات البيانات المطلوبة في الغالبية العظمى من الحالات، حتى بدون أمر من المحكمة. وبحسبما ورد تمتثل آبل لـ 93٪ من طلبات الطوارئ، بينما يُزعم أن Meta توفر البيانات ردا على 77٪ من الاستفسارات.

وظهرت تقارير عن قراصنة ومجرمين آخرين يخدعون شركات التكنولوجيا الكبرى لتزويدهم بمعلومات المستخدم في البداية العام الماضي، وكان أحد الجناة على الأقل - وهو مراهق - مرتبطا بشبكة جرائم الإنترنت البريطانية Lapsus $، وهي مجموعة لها تاريخ في القرصنة المزعومة لشركة مايكروسوفت وسامسونغ وNvidia. وفي حين يُعتقد أن العديد من الجناة، إن لم يكن معظمهم، هم من القُصّر، فإن هذا لا ينبغي أن يمنع إنفاذ القانون من ملاحقتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون، وفقا لأليسون نيكسون، كبيرة مسؤولي الأبحاث في شركة الأمن السيبراني Unit 221b. وقالت: "إننا نشهد الآن انتقالهم إلى الجريمة المنظمة، وكل أشكال العنف والاعتداءات الجنسية في العالم الحقيقي التي تصاحبها"، وحثت السلطات على محاكمة هؤلاء المجرمين "الخطرين" كبالغين.

المصدر: RT