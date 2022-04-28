مدرعة "ترميناتور - 2" تستخدم بنجاح في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

يستخدم الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة بأوكرانيا مدرعة "ترميناتور – 2" ( قاتل الدبابات).

ومن غير المعلوم ما عدد تلك المدرعات الخطيرة المخصصة لمكافحة المدرعات المعادية ودعم الدبابات الصديقة.

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يذكر أن "ترميناتور – 2" عبارة عن دبابة "تي – 72" التي نصب برج مدرع غير مأهول في محل برجها الأصلي. وتم تزويده بـ4 منظومات مضادة للدبابات ومدفعيْن أوتوماتيكيين عيار 30 ملم. وتتوفر داخل البرج المدرع أجهزة التصويب البانورامية وأجهزة الرؤية الليلية وغيرها من الأجهزة الحديثة.

يذكر أن وزن "ترميناتور - 1" يبلغ 44 طنا، وطاقمها 5 أفراد، وتبلغ سرعتها القصوى في الطريق المعبد 65 كيلومترا في الساعة، واحتياطي الحركة 550 كيلومترا. وبمقدور العربة اجتياز خندق بعرض 2.5 متر وجدرانا بارتفاع 85 سنتيمترا.

جدير بالذكر أن قاتل الدبابات تم توريده إلى عدد من الدول الأجنبية، بما فيها الجزائر التي استعرضت إمكاناتها مرارا في التدريبات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا