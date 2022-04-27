الحرس الوطني الروسي يستخدم في أوكرانيا درونات شبحية

استخدمت قوات الحرس الوطني الروسي في العملية العسكرية الخاصة لأول مرة درونات شبحية يصعب على الدفاعات الأوكرانية رؤيتها، ومن بينها درون ZALA 421-16Е HD صغير الحجم.

صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" الروسية مصدر في أجهزة الأمن الروسية.

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وتم تزويد الدرون المصنوع من المواد المركبة بمحرك كهربائي واستخدم في تصميمه طلاء أبيض مموّه، ما يجعل الدفاعات الجوية الأوكرانية عاجزة عن رؤيته.

ويشار إلى أن الدرونات الشبحية الروسية لا تعكس إلا قليلا الموجات الرادارية وتحت الحمراء.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن القوات المسلحة الروسية استخدمت في عمليتها العسكرية الخاصة نوعا جديدا من التمويه يزيد من تخفي الدبابات عن الرادارات والموجات تحت الحمراء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا