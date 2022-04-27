كيف تنمي الدودة الحمراء أسنانها النحاسية؟

تشتهر بعض الديدان المتعددة الأشواك بأسنان شبيهة بالأنياب، تتكوم من البروتين والميلانين والنحاس، لا مثيل لها في مملكة الحيوان.





وتشير مجلة Matter، إلى أن العلماء درسوا كيف تنمي الديدان الحمراء من نوع Glycera dibranchiata أسنانها النحاسية، واتضح لهم أن هذه الديدان تحصل على النحاس من الصخور الرسوبية البحرية.

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وبما أن هذه الديدان تشكل أسنانها مرة واحدة خلال فترة حياتها التي تستمر خمسة أعوام، لذلك يجب أن تكون هذه الأسنان قوية وقاسية، لتتمكن من عض فريستها، التي تكون لها قشرة قاسية، وبعد أن تثقب الدودة هذه القشرة تحقن فيها السم الذي يشل الفريسة.

ويقول هربرت وايت، عالم الكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، "تستخدم هذه الديدان عندما تواجه الديدان الأخرى أسنانها النحاسية كسلاح ضدها".

وتجدر الإشارة، إلى أن الباحثين في مختبر هربرت وايت يدرسون هذه الديدان على مدى عشرين عاما، ولكنهم لم يكتشفوا كيف تتشكل أسنانها إلا مؤخرا.

وقد اتضح للباحثين نتيجة استخدامهم طرقا متقدمة للتحليل والنمذجة الجزيئية والميكانيكية، أن البروتين يلعب دورا رئيسيا في عملية تشكل أسنان هذه الديدان، حيث "يستأجر" النحاس أولاً. ثم يستخدمه لتسريع عملية تحويل "طوب" الأحماض الأمينية إلى الميلانين، وهو بوليمر عند دمجه مع البروتين، يعطي الفك خواصه الميكانيكية مثل المعادن الصناعية.



ويقول وايت، "لم نكن نتوقع بروتينًا بمثل هذه التركيبة البسيطة، التي تتكون أساسا من الجلايسين والهيستيدين، يمكن أن يقوم بالعديد من الوظائف والإجراءات غير المرتبطة فيما بينها".

ويريد العلماء الآن استخدام هذه المعارف المكتسبة، في تحسين عمليات إنتاج المعادن للأغراض الصناعية.

المصدر: فيستي. رو