الولايات المتحدة تحدّث المدمرات الشبحية في سلاح بحريتها

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتحديث وتعزيز قدرات مدمرات Zumwalt التابعة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "وقع سلاح البحرية الأمريكي عقودا بقيمة 483 مليون دولار مع شركة Raytheon Missiles & Defense بهدف تحديث سفن Zumwalt التابعة له، وهذه العقود قد ترتفع قيمتها الإجمالية إلى 1.68 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة".

وتبعا للموقع فإن "الشركة المذكورة ستقوم بموجب العقود الموقعة بإكمال تفعيل وتشغيل 3 مدمرات من نوع Zumwalt لصالح سلاح البحرية الأمريكي، وستجهز تلك السفن بمعدات وتقنيات متطورة، كما تضم بنود العقود على أن تقوم الشركة باختبار معدات تلك السفن وإجراء تقييم كامل لها، واستبدال بعض معداتها، وتدريب الطواقم على استعمال تلك المعدات".

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وتم ضم أول سفينتين من فئة Zumwalt لسلاح البحرية الأمريكي في أكتوبر 2016 ويناير 2019، أما السفينة الثالثة فبدأ تصنيعها عام 2017، وأنزلت إلى المياه في ديسمبر 2018، وبدأت عمليات اختباراتها خريف العام الماضي.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 183 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 14500 طن، وتضم ترسانة تسليحها 80 صاروخ توماهوك، كما جهزت بمنصة لحمل مروحية SH-60 متعددة الأغراض، و3 طائرات مسيرة.

المصدر: سلاح روسيا