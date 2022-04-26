مجال جديد واعد للتعاون في الفضاء بين روسيا والصين

لم يستبعد دميتري روغوزين، مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن تتعاون بلاده مع الصين في مجموعات الأقمار الصناعية للمراقبة والاتصالات، كما يحصل الآن في مجال الملاحة الفضائية.

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وقال روغوزين في منتدى "سفيرا" الدولي للملاحة: "قد يمتد التعاون بين (غلوناس) و(بايدو) إلى مجموعات الاتصالات والمراقبة".

يشار إلى أن "بايدو" هي منظومة صينية للأقمار الصناعية لتحديد المواقع، مثيلة لمنظومة تحديد المواقع العالمية "جي بي إس" ولمنظومة "غلوناس" الروسية.

يذكر أن منظومة "غلوناس" هي منظومة سوفيتية روسية، صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية سابقا. وهذه المنظومة الملاحية الفضائية، مخصصة لضمان ملاحة سريعة وآمنة، وتقديم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر والفضاء. ويحق لجميع الروس والأجانب استخدام منظومة "غلوناس" المدنية من دون مقابل.

العمل رسميا بإنشاء المنظومة بدأ في شهر ديسمبر عام 1976 بقرار من القيادة السوفيتية، وأطلق أول قمر للمنظومة في شهر أكتوبر عام 1982، واستمر إطلاق الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية حتى بلغ عددها 26 في سبتمبر من عام 2010، أي اصبحت المنظومة تغطي مجمل سطح الكرة الأرضية تقريبا.

المصدر: تاس