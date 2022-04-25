العثور على أقدم توثيق للشفق القطبي في نص صيني قديم

كشفت دراسة جديدة لنص صيني قديم، أن أول توثيق مكتوب للشفق القطبي يعود إلى أوائل القرن العاشر قبل الميلاد.

يصف النص الذي تم الكشف عنه "الضوء الخماسي الألوان" الذي شوهد في الجزء الشمالي من سماء الليل في نهاية عهد الملك جاو، الملك الرابع لسلالة تشو الصينية. لا تُعرف التواريخ الدقيقة لعهد جاو، ولكن من المحتمل أن يكون هذا الحدث "الضوء ذو الخمسة ألوان" قد حدث في عام 977 قبل الميلاد أو 957 قبل الميلاد.

اكتشف الباحثون هذه التفاصيل الملونة في "حوليات الخيرزان"Bamboo Annalsمن القرن الرابع قبل الميلاد، نص مكتوب على زلات من الخيزران أرّخ التاريخ الصيني الأسطوري والأوائل.

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وعلى الرغم من أن العلماء كانوا على دراية بسجلات الخيزران لبعض الوقت، إلا أن نظرة جديدة على هذا القسم بالذات أدت إلى إدراك أنه يوضح بالتفصيل ما قد يكون أقرب ما تم وصفه الشفق القطبي، وفقًا لمؤلف الدراسة هوساشي هاياكاوا، الأستاذ المساعد في معهد الفضاء،أبحاث بيئة الأرض في جامعة ناغويا في اليابان وعالم زائر في مختبر روثرفورد أبليتون في المملكة المتحدة.

وبحسب هاياكاوا والباحث المشارك في الدراسة"مارينوس فان دير سلويج، من المحتمل أن يشير وصف "الضوء الخماسي الألوان" الذي تم تحليله حديثا إلى عاصفة مغناطيسية أرضية، وتحدث العواصف الجيومغناطيسية عندما تطلق الشمس "كرة تتنفس من الغاز" توهجات شمسية، أو فقاعات عملاقة من الغاز المكهرب التي تنتقل بسرعات عالية عبر الفضاء، وفقا لوكالة ناسا.

عادة ما يحمي الغلاف المغناطيسي للأرض الكوكب من الجسيمات المشحونة النشطة للشمس، ولكن في بعض الأحيان تمر هذه الجسيمات وتتسبب في حدوث اضطرابات مغناطيسية، تُعرف باسم العواصف المغناطيسية الأرضية.

ذكرت وكالة ناسا أن مثل هذه العواصف يمكن أن تنتج أضواءا جميلة، يضيء الأكسجين باللونين الأخضر والأحمر، بينما يعطي النيتروجين الضوء الأزرق والأرجواني.

تحدث في الوقت الحاضر الأضواء الشمالية، الشفق القطبي عند خطوط العرض الشمالية، بينما الأضواء الجنوبية أو الشفق القطبي، تحدث عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن خلال منتصف القرن العاشر قبل الميلاد، كان القطب المغناطيسي الشمالي للأرض يميل نحو القارات الأوراسية ، على بعد 15 درجة تقريبا من وسط الصين مما هو عليه اليوم. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون القدماء في وسط الصين ربما حتى أقصى خط عرض 40 درجة أو شمال بكين، قد شاهدوا عواصف مغنطيسية أرضية والأضواء الملونة التي أنتجوها، كما قال الباحثون.

وأضاف الباحثون أن الشفق القطبي في منتصف العرض يمكن أن يقدم ألوانا متعددة عندما تكون ساطعة بدرجة كافية، مما قد يفسر سبب الإشارة إلى الحدث السماوي على أنه "ضوء خماسي الألوان".

لوحظ على سبيل المثال في أكتوبر 1847، عرض شفقي ملون في المملكة المتحدة، بحسب هاياكاوا، ووفقا لتقرير بالقرب من كامبريدج في بريطانيا، "تم تشكيل تاج بالقرب من ذروة المغناطيسية، حيث بدت جميع الأشعة متباعدة، كانت ألوانها رائعة للغاية وذات شفافية خاصة، وخاصة اللون الأحمر والأخضر، فالأول يشبه القرمزي تماما، والجزء الأخير من الزمرد الباهت ، وكان الجزء المركزي من هذه المظلة أو بالقرب من الشمال المغناطيسي، ذو لون أصفر جدا وأحدها يشبه الذهب تماما ".

ووصف هاياكاوا هذا الحدث المحتمل لتسجيل الأرقام القياسية بأنه "شفق مرشح"، حيث لا يمتلك الفريق أدلة كافية لتأكيد الشفق القطبي. كانت أقدم الشفق المرشح عبارة عن سجلات نقشها علماء الفلك الآشوريون على ألواح مسمارية تعود إلى ما بين 679 قبل الميلادو 655 قبل الميلاد ، وفقًا لدراسة أجراها هاياكاوا وزملاؤه عام 2019 ونشرت في The Astrophysical Journal Letters.

وأشار هاياكاوا إلى أن الاكتشاف الأخير استغرق وقتا طويلا ليتم التعرف عليه لعدة أسباب، حيث فقدت المخطوطة الأصلية لـ Bamboo Annals، وأعيد اكتشافها في القرن الثالث بعد الميلاد، ثم فقدت مرة أخرى خلال عهد أسرة سونغ (960 إلى 1276 م) خلال القرن السادس عشر، استخدمت الترجمة كلمة "المذنب" بدلا من "الضوء ذي الألوان الخمسة".

المصدر:لايف ساينس