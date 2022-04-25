بوتين يعلن العشرية المقبلة عقدا للعلوم والتكنولوجيا في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العشرية المقبلة في روسيا عقدا للعلوم والتكنولوجيا في إطار تطوير الصناعات الوطنية والاقتصاد الروسي وتعزيز التنمية في البلاد.

وجاء في مرسوم صدر عن الرئيس بوتين: "لتعزيز دور العلم والتكنولوجيا في حل أهم مهام تنمية المجتمع والبلاد، وبمراعاة النتائج التي تحققت في سياق الاحتفال بعام العلوم والتكنولوجيا في روسيا عام 2021، أعلن العشرية الممتدة بين 2022 و2031 عقدا للعلوم والتكنولوجيا في روسيا الاتحادية".

وأضاف: "الأهداف الرئيسية لعقد العلوم والتكنولوجيا هي جذب الشباب الموهوبين إلى مجال البحث والتطوير، لتعزيز مشاركة الباحثين والمطورين في حل أهم قضايا تنمية المجتمع والبلاد، وآفاق العلوم الروسية".

ووجه بوتين بتشكيل لجنة تنسيق لعشرية العلوم والتكنولوجيا برئاسة مساعد الرئيس الروسي أندريه فورسينكو ونائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، وضمت أكثر من 30 عضوا.

ووجه الحكومة بإقرار خطة العقد التي استعرضتها لجنة التنسيق في غضون ثلاثة أشهر، وضمان إعداد ومراجعة سنويين للتقارير المرحلية حول سير تنفيذ هذه الخطة، وتوفير كل التمويل اللازم.

المصدر: "تاس"