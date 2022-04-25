الدبابة الشبح الروسية

شاركت دبابة "تي – 90 إم (الاختراق – 3) في دحر المجموعة المدرعة للقوميين الأوكرانيين بمحافظة خاركوف.

وقد نشرت قوات الحرس الوطني الروسي فيديو استعراضيا لتلك الدبابة.

وأظهر الفيديو أن دروع الدبابة وبرجها مغطاة بغطاء خفي واق خاص يجعلها غير مرئية بالنسبة إلى أجهزة الرصد المعادية.

وهناك غطاء خفي آخر يشبه أعشابا يغطي ماسورة الدبابة عيار 125 ملم التي بمقدورها أن تدمر بذخائرها الموجهة أية دبابة تابعة لأي جيش في العالم.

وقد تم تزويد دبابة "تي – 90 إم (الاختراق – 3) بمحركات تستخدم أنواعا مختلفة من الوقود وتضمن قدرة فائقة على المناورة سرعة عالية.

وتضاف تلك الدبابات إلى دبابات "تي – 90 آ" التي أظهرت مواصفاتها الممتازة في المعارك ضد التشكيلات الإرهابية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا