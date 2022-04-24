قوات الصواريخ الاستراتيجية: صاروخ سارمات يمكنه حمل عدة قذائف فرط صوتية

قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق أول سيرغي كاراكاييف، إن صاروخ سارمات الباليستي سيكون قادرا على حمل عدة قذائف هجومية فرط صوتية في وقت واحد.

وأضاف: "بالنسبة لصاروخ سارمات، فهو نظام صاروخي مختلف. في أساسه يوجد قسم ناقل أقوى بكثير من الموجود في أفنغارد. وتم تصميمه لكي يتزود بالرؤوس القتالية الفرط صوتية الموجودة في أفنغارد".

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وشدد كاراكاييف، على عدم وجود هذا النوع من الصواريخ لدى أية دولة في العالم بخلاف روسيا.

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من جانبه قال فلاديمير ديغار مدير عام المؤسسة المصممة لصاروخ سارمات، إن الصاروخ الجديد يمكن أن يحلق تجاه هدفه وفق مسارات مختلفة حول العالم بأسره ويضربه من أي اتجاه.

المصدر: تاس