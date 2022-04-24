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قوات الصواريخ الاستراتيجية: صاروخ سارمات يمكنه حمل عدة قذائف فرط صوتية

العلوم والتكنولوجيا

قوات الصواريخ الاستراتيجية: صاروخ سارمات يمكنه حمل عدة قذائف فرط صوتية
Sputnik
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قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الفريق أول سيرغي كاراكاييف، إن صاروخ سارمات الباليستي سيكون قادرا على حمل عدة قذائف هجومية فرط صوتية في وقت واحد.

وأضاف: "بالنسبة لصاروخ سارمات، فهو نظام صاروخي مختلف. في أساسه يوجد قسم ناقل أقوى بكثير من الموجود في أفنغارد. وتم تصميمه لكي يتزود بالرؤوس القتالية الفرط صوتية الموجودة في أفنغارد".

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وشدد كاراكاييف، على عدم وجود هذا النوع من الصواريخ لدى أية دولة في العالم بخلاف روسيا.

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من جانبه قال فلاديمير ديغار مدير عام المؤسسة المصممة لصاروخ سارمات، إن الصاروخ الجديد يمكن أن يحلق تجاه هدفه وفق مسارات مختلفة حول العالم بأسره ويضربه من أي اتجاه.

المصدر: تاس

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