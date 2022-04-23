تايوان تسرّع تطوير سفنها الحربية الجديدة المتعددة الأغراض

أشارت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (СNA) إلى أن المصانع المحلية سرّعت عملية إنتاج سفن Tojiang العسكرية الجديدة المتعددة الأغراض.

وأشارت وسائل الإعلام التايوانية إلى أن "شركة Lungteh Shipbuilding المحلية التي تصنع سفن Tojiang تمكنت من تقليص مدة تصنيع هذا النوع من السفن من 27 إلى 17 بفضل زيادة عدد العاملين لديها، ومن المفترض أن يتسلم سلاح البحرية التايواني 5 سفن جديدة من هذا النوع عام 2023".

وكانت أول سفينة من فئة Tojiang قد أدخلت إلى الخدمة لصالح سلاح البحرية التايواني عام 2014، والسفينة الثانية من هذا النوع انضمت للخدمة أيضا عام 2021، وتخطط تايوان لضم السفينة الثالثة من هذا النوع لجيشها العام الجاري.

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وصممت هذه السفن لتكون سفنا حربية متعددة الاستخدامات قادرة على العمل في المياه الضحلة التي تعجز الفرقاطات العادية عن العمل فيها، ويبلغ طول كل سفينة معدّلة من هذه السفن نحو 60,4 م، وعرضها 14 م، يمكنها الحركة بسرعة 45 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 41 شخصا، وقطع مسافة 2000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا