قاذفة "سو- 34" تستخدم في أوكرانيا صواريخ "جو - أرض" الأسطورية فائقة الدقة

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقطع فيديو أظهر إطلاق قاذفة "سو – 34" الروسية لصواريخ "جو – أرض" الأسطورية سوفيتية الصنع.

ودمّرت القاذفة المعدات الحربية المعادية بصاروخ يُعد من أولى الصواريخ الجوية السوفيتية فائقة الدقة.

Sputnik naked-science.ru

يذكر أن صاروخ "خا- 29" قصير المدى " جو – أرض" يعد من أكثر الصواريخ رواجا للطائرات الحربية الميدانية التكتيكية. وقد تم تصميمه في الثمانينيات في شركتي "فيمبال" و" مولنيا" السوفيتيتين، ويخصص الصاروخ بالدرجة الأولى لتدمير المنشآت المحصنة والخرسانية والجسور والسفن ذات الإزاحة حتى 10000 طن والغواصات في عرض البحر.

ويزوّد الصاروخ برأس قتالية تزن 317 كلغ، ما يعادل نصف وزن الصاروخ عند إطلاقه إلى مسافة 10 كلم.

وقد تم تحديث الصاروخ وتزويده برأس قتالية موجّهة بالليزر (خا-29 إل) ورأس قتالية رادارية ( خا – 29 تي)، كما تم تطويره إلى صاروخ "خا - 35 أو" "جو - بحر".

المصدر: روسيسكايا غازيتا