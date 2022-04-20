هل تحاول تقليل الملح؟ .. علماء يابانيون يبتكرون طريقة "تخلق" إحساسا بالملوحة دون إضافته!

توصل علماء إلى طريقة يمكن أن تسمح لنا بالاستمرار في الاستمتاع بالأطباق المالحة، مع تقليل كمية الملح في وجباتنا.

وطور باحثون من جامعة Meiji عيدان طعام كهربائية تنقل أيونات الصوديوم إلى فمك عبر سوار معصم لإعادة إحساس الملوحة.

Japanese scientists develop ELECTRIC CHOPSTICKS that transmit sodium ions from food to your mouth to recreate the sensation of saltiness. pic.twitter.com/cb7x3HDbKa — Quantum Techs (@Quantum_Techs) April 20, 2022

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وقام بتطويرها البروفيسور هومي مياشيتا، من جامعة Meiji وصانع المشروبات Kirin Holdings Co، حيث تعمل عيدان تناول الطعام على تحسين الأذواق باستخدام التحفيز الكهربائي وجهاز كمبيوتر صغير يتم ارتداؤه على سوار المعصم.

وقال مياشيتا إن الجهاز يستخدم تيارا كهربائيا ضعيفا لنقل أيونات الصوديوم من الطعام، عبر عيدان تناول الطعام، إلى الفم حيث تخلق إحساسا بالملوحة.

وقد يكون لأعواد تناول الطعام التي تعزز الطعم أهمية خاصة في اليابان، حيث يفضل النظام الغذائي التقليدي الأذواق المالحة. ويستهلك البالغ الياباني العادي حوالي 10 غرامات من الملح يوميا، أي ضعف الكمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

ويرتبط تناول الصوديوم الزائد بزيادة حدوث ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض أخرى.

ويعمل البروفيسور مياشيتا على تحسين النموذج الأولي لعيدان تناول الطعام ويأمل في تسويقها في وقت مبكر من العام المقبل.

المصدر: ديلي ميل