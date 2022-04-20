مواصفات منظومة دفاع جوي بريطانية قد تسلم لأوكرانيا

تعتزم بريطانيا تزويد أوكرانيا بمنظومات Stormer HVM المضادة للطائرات، وقد تم عرضها على نظام كييف في أحد ميادين التدريب الأوكرانية.

ويمكن أن تزوّد تلك المنظومات بصواريخ "أرض – جو" التي تشبه رؤوسها القتالية 3 أسهم بطول 45 سنتيمترا. وتم تصنيعها من التنغستن (الولفرام) وإنها تحتوي على المتفجرات.

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وبلغ وزن الصاروخ 14 كيلوغراما، طوله 1.39 متر، قطره 13 سنتيمترا، سرعته القصوى أثناء التحليق 4195 كلم/ساعة، مدى عمله يتراوح بين 300 و6000 متر، ارتفاع إصابة الهدف 5000 متر.

وتم نصب الصواريخ على مدرعة Stormer بوزن 13000 كلغ، حيث تبلغ قوة المحرك 250 حصانا. وتسير المدرعة على الطريق المعبدة بسرعة 80 كلم/ساعة إلى مسافة 650 كلم، طاقم المدرعة 3 أفراد. كما يمكنها أن تسير على الماء بسرعة 5 كلم/ساعة.

وتتوزع على سقف المدرعة 8 منصات لإطلاق الصواريخ والعدد نفسه من المنصات داخل العربة.

وتستطيع المنظومة اكتشاف المروحيات على مدى 8000 متر. أما الطائرات فتكتشفها على مسافة 18000 متر. ويمكن أن تستخدم المنظومة صواريخ Martlet المطورة ذات رؤوس قتالية جوفاء تحلق بسرعة أقل.

وهناك معلومات تفيد بأن نسخا محمولة من المنظومة قد سُلّمت للمتطرفين الذين استخدموها في المعارك.

وقال الخبراء العسكريون إن Stormer تستطيع مواجهة أهداف محلّقة على ارتفاع منخفض فقط. ومن سلبياتها ضخامتها وحمايتها الضعيفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا