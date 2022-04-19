علماء يطورون تطبيقا يكتشف الإصابة بـ كوفيد19

طور العلماء تطبيقا للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كان الشخص مصابا بـ Covid-19، ويستخدم التطبيق المسمى ResApp التعلم الآلي لتحليل أصوات السعال.

وقالت البروفيسور كاثرين بينيت، عضوة في المجلس الاستشاري العلمي لـ ResApp's Covid-19: "إن الحجم الهائل لهذا الوباء العالمي والتطور المحتمل إلى مرض متوطن يعني أننا بحاجة إلى المزيد من أدوات التشخيص القابلة للتطوير التي يمكن أن توازن اعتمادنا المفرط حاليا على اختبارات المستضدات السريعة و PCR ".

وسيقلل اختبار COVID-19 من ResApp بشكل كبير من عدد اختبارات المستضدات السريعة و PCR المطلوبة، مع الحفاظ على مراقبة المرض اللازمة لإدارة التأثير المستمر لـ كوفيد19.

وقام العلماء باختبار التطبيق عن طريق، تسجيل 741 مريضا في الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك 446 مريضا مصابًا بـ كوفيد19، وأكمل المشاركون استطلاعات الرأي حول أي أعراض كانوا يعانون منها، وقاموا بالسعال في هاتف ذكي مثبت عليه التطبيق.

كشفت النتائج أن التطبيق كان قادرا على اكتشاف كوفيد19 بشكل صحيح في 92 في المائة من الأشخاص المصابين بالعدوى.

واختبر العلماء، في اختبارات المتابعة، ما إذا كان التطبيق مخصصا لـ كوفيد19 عن طريق اختباره مع سعال 1007 مريض يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك الربو والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي.

يقول المطورون إن التطبيق سيُستخدم مبدئيا في الإعدادات التي تتطلب اختبار كوفيد19 بشكل متكرر، وهذا يشمل السفر والرياضة والترفيه وإعدادات الرعاية الصحية.

قالت البروفيسور بينيت: "إن البساطة وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع غير المحدودة لاختبار ResApp ستكون موضع ترحيب من قبل مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم."

وأضاف الباحثون :"قد يكون امتلاك تطبيق هاتف ذكي للكشف عن كوفيد19مفيدا للغاية مع اختبارات كوفيد19 التي لم تعد مجانية الآن في المملكة المتحدة".

وأضاف توني كيتنغ، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ResApp:" نحن متحمسون جدا لهذه النتائج الأولية لاكتشاف كوفيد19 باستخدام صوت السعال المسجل على هاتف ذكي".

المصدر: ديلي ميل