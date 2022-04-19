ما حقيقة الجسم "اللولبي المتلألئ" الذي رُصد في سماء هاواي؟

أحدثت مرحلة صاروخ سبيس إكس المحتضرة "دوامة ليلية" غريبة ومذهلة في السماء فوق هاواي.

والتقط تلسكوب "سوبارو" مقطع فيديو لـ "الدوامة الطائرة"، كما أطلق عليها موقع SpaceWeather.com، يوم الأحد 17 أبريل، بالقرب من ماونا كيا، بعد ساعات من إطلاق صاروخ فالكون 9، ومقره كاليفورنيا، بنجاح قمرا صناعيا للتجسس في مداره.

وأطلقت "سبيس إكس" قمر التجسس لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO). وكانت مركبة فضائية NROL-85 تتصدر صاروخ فالكون 9، الذي انطلق في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:13 بتوقيت غرينتش) من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا.

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ويُظهر الفيديو "الدوامة اللولبية المميزة التي تسببها فتحة الوقود بعد الاحتراق في المرحلة العليا من فالكون 9، والتي تم إخراجها من المدار فوق المحيط الهادئ بعد نهاية المرحلة الأولى"، بحسبما ذكره Marco Langbroek، متتبع الأقمار الصناعية ومقره هولندا لموقع SpaceWeather.com.

ويراقب Marco Langbroek عن كثب عمليات إطلاق "سبيس إكس"، وصنع لقطات مذهلة خاصة به تظهر إرسال أقمار "ستارلينك"، والتي تُستخدم لخدمات النطاق العريض في المناطق النائية.

ويمكن إعادة استخدام المرحلة الأولى من معزز "فالكون 9"، وقد هبط بنجاح فوق سفينة ذاتية القيادة في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته شركة "سبيس إكس". بينما المرحلة العليا من فالكون 9 غير قابلة لإعادة الاستخدام، وبعد إرسال المركبة الفضائية إلى مدارها المخصص، تراجعت تلك المرحلة بشكل طبيعي في الغلاف الجوي الأرضي لتحترق.

ويشار إلى أن "سوبارو" هو تلسكوب ضوئي يعمل بالأشعة تحت الحمراء بطول 8.2 متر يقع في هاواي ويديره المرصد الفلكي الوطني في اليابان. ويعمل المرفق على ارتفاع 13،579 قدما (4139 مترا).

وكاميرا "سوبارو أساهي سكاي" التي التقطت المشاهد، هي مشروع كاميرا للتواصل بالتعاون مع صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية الكبيرة.

المصدر: لايف ساينس