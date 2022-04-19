روسيا بصدد إنتاج قطع غيار لطائرات الركاب "بوينغ"

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الروسية إمكانية إنتاج قطع غيار لطائرات الركاب الأجنبية التي استأجرتها روسيا في أوروبا والولايات المتحدة.

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ووجّهت الوزارة رسالة إلى هيئات النقل الجوي المدني وبالدرجة الأولى إلى وزارة النقل الجوي الروسية تطلب منها تقديم معلومات دقيقة فيما يتعلق بقطع الغيار المطلوبة لطائرات "بوينغ" وإيرباص" المستأجرة كي تستطيع تقييم إمكانية إنتاج قطع الغيار اللازمة لإصلاح تلك الطائرات وصيانتها.

أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية التي قالت إن المعلومات المذكورة ضرورية لتقييم الإمكانيات الموضوعية بشأن إنتاج قطع الغيار الأجنبية في روسيا.

وقد أوكل نائب وزبر النقل الروسي، إيغور تشاليك، إلى هيئة النقل الجوي الروسي مهمة إعداد تلك المعلومات.

يذكر أن شركة "بوينغ" الأمريكية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن تعليق الدعم التقني لشركات الطيران الروسية فيما يعتلق بصيانة طائراتها وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

المصدر: تاس