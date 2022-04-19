دبابة "تي - 72 بي إم" تتصدى لأحدث الأسلحة المضادة للدبابات في أوكرانيا

كانت شبكة الإنترنت قد نشرت مطلع أبريل الجاري مقطع فيديو أظهر دبابة "تي – 72 بي إم" الروسية تخرج منتصرة من القتال.

حيث تعرضت لإصابات عديدة في البرج المدرع واستطاعت الحفاظ على القابلية للحركة. وأظهر الفيديو كذلك انفجارا وقع على برج الدبابة التي ما زالت تسير في أحد شوارع مدينة ماريوبول على الرغم من الإصابات العديدة بقاذف القنابل NLAW بريطاني سويدي الصنع.

ويكمن سبب ذلك في أفضل نظام داخلي وخارجي روسي الصنع في العالم للحماية الدينامية تم نصبه في دبابة "تي – 72 بي إم" الروسية. وبمقدور هذا النظام حماية الدبابة من صدمة التيار التراكمي للغازات الناجمة عن الإصابة بالذخائر الجوفاء والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

واستطاع المهندسون السوفيت في ثمانينيات القرن الماضي إيجاد سبيل لمقاومة تلك الذخائر عن طريق تصنيع دروع الدبابة متعددة الطبقات.

واتضح آنذاك أن دبابات "تي – 72 آ1" السوفيتية القديمة المزوّدة بالدروع متعددة الطبقات تستطيع التصدي حتى للذخائر الأمريكية المحشوة باليورانيوم منخفض التخصيب من طراز M829A1.

أما أجهزة الحماية الدينامية الحديثة من طراز "كونتاكت – 5" وأنظمة الحماية الدينامية للجيل الجديد من طراز "ريليكت" روسية الصنع فتزيد أضعافا من قوة الدروع وقدرة الدبابة على التصدي للقذائف والصواريخ. وربما يكمن في ذلك سبب نجاة الدبابة الروسية وانتصارها في القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا