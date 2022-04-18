روسيا تبدأ في إنتاج رادارات صغيرة الحجم تكافح مروحيات مسيّرة

تشكل الدرونات صغيرة الحجم التي تقوم بأداء وظيفة الاستطلاع والتوجيه مخاطر كبيرة على القوات الروسية في العملية الخاصة بأوكرانيا.

بينما يمكن اكتشاف الدرون الصغير بواسطة الدفاعات الجوية الكلاسيكية على الرغم من سطحها العاكس المحدود. لكن عندما تعلّق المروحية المسيّرة رباعية المراوح في السماء من المستحيل إطلاقا اكتشافها.

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وقد تمكّن فريق من الأخصائيين الشباب الروس من شركة " بازوفي تكنولوجي" من تصميم رادار صغير الحجم بمقدوره الاكتشاف الفوري للضيف غير المرغوب فيه ولو كان ثابتا وتعلق في الجو.

وقال المصممون الشباب إن الهوائي ثلاثي الإحداثيات ومتعدد الأشعة يسمح بتطوير المواصفات التقنية للرادارات صغيرة الحجم المتوفرة في حوزة القوات المسلحة الروسية.

ويتميز الرادار الجديد الواعد بقدرته على العمل في كل ظروف الطقس ليلا ونهارا والحصول على نتائج في نظام أونلاين (الوقت الواقعي) وتكامله مع منظومة إسكات الدرونات المعادية والاستهلاك المحدود للطاقة. وقد أطلقت على الرادار تسمية "فولنا".

ويعتبر الرادار الجديد جاهزا لإنتاجه المتسلسل، وقد أنتجت دفعة اختبارية لرادارات "فولنا" ستستخدم في المناطق المجاورة مع أوكرانيا. ويمكن أن يستخدم الرادار لحماية مختلف الأنواع من المنشآت.

ويبلغ مدى عمل رادار واحد 30 كلم. في حال تشكيل شبكة من تلك الرادارات تزداد المساحة التي تغطيها أضعافا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا