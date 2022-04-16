ميتافيرس تحقق رغبة "الخلود" في عالمها الإفتراضي

تعمل Somnium Space على تطوير طريقة للناس للتحدث مع أحبائهم حتى بعد وفاتهم، تحت عنوان الحياة الأبدية، وكل ما يتطلبه الأمر هو كميات هائلة من البيانات الشخصية.

واستلهم الرئيس التنفيذي ومؤسسSomnium Space أرثر سيشوف الفكرة بعد وفاة والده ليطلق عليها وضع "Live Forever" ، وهي ميزة قادمة في Somnium Space تتيح للأشخاص تخزين حركاتهم ومحادثاتهم كبيانات، ثم نسخها كصورة رمزية تتحرك، يتحدث، ويبدو مثلك تماما ويمكنه الاستمرار في القيام بذلك لفترة طويلة بعد وفاتك، مما يساعد الناس على التحدث إلى أحبائهم المتوفين متى شاءوا.

قال سيشوف: "حرفيا، إذا مت وجمعت هذه البيانات فيمكن للناس القدوم أو أطفالي ويمكنهم الدخول، و إجراء محادثة مع أفاتار الخاص بي، مع تحركاتي ، وبصوتي، سوف تقابل الشخص، وربما في أول 10 دقائق أثناء التحدث إلى هذا الشخص، لن تعرف أنه في الواقع ذكاء اصطناعي، هذا هو الهدف".

اعتبر سيشوف، هذا النوع من الابتكارات المحتملة مايجعل metaverse ساحة جديدة من الخبرة البشرية تستحق الاستثمار فيها، ويقول سيشوف "إنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق ببيع NFTs والعلامات التجارية التي تبيع أشياءهم، لكن الأمر لا يتعلق بذلك، إنه أعمق".

وSomnium Space هو عالم افتراضي حيث يمكن للأفاتار امتلاك الأراضي وتبادل العناصر والتواصل الاجتماعي.

المصدر: vice