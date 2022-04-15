الدرونات الروسية تتعرف على المعدات الحربية التابعة لـ"ناتو"

ستحصل الدرونات الاستطلاعية والضاربة الروسية على كاتالوج رقمي سيمكّنها من التعرف على المعدات الحربية التابعة لحلف الأطلسي.

أفاد بذلك مصدر مطّلع في وزارة الدفاع الروسية. وأوضح أن الكاتالوج المذكور سيتضمن مظاهر إلكترونية للمعدات الحربية والأسلحة التي يستخدمها الناتو، الأمر الذي يسمح لها بالتعرف الأوتوماتيكي على تلك المعدات في ميدان القتال ورسم خارطة لمواقع العدو على متن الدرون مباشرة سترسل لاحقا إلى مركز القيادة للقوات الصديقة.

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وأوضح المصدر أن الكاتالوج يتضمن مظاهر الأسلحة بمجالي الموجات البصرية والأشعة تحت الحمراء. ويتم تشكيل تلك المظاهر بفضل خوارزميات شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية التي تسمح بالتعرف على سلاح الناتو حتى استنادا إلى جزء من قطعة السلاح.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية تتلقى حاليا كميات كبيرة من كل الأنواع من الدرونات ، بما فيها درونات خفيفة الوزن مثل "أورلان"، "تاخيون"، ألرون" ودرونات تكتيكية مثل "فوربوست" ودرونات متوسطة الارتفاع مثل "إينوخوديتس" ودرونات ثقيلة مثل "ألتيوس" و"أينوخوديتس – رو" ودرونات نفاثة ضاربة مثل "الصياد".

المصدر: نوفوستي