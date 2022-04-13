تجارب على متن المحطة الفضائية لابتكار معجون لاستعادة مينا الأسنان

أسفرت التجارب التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية عن الحصول على معجون سيستخدم لاستعادة مينا الأسنان.

صرح بذلك المدير التنفيذي الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions الروسية، يوسف خسواني في مؤتمر فيديو بعنوان "نحن أوائل" عقد بمناسبة حلول الذكرى الـ61 لإطلاق أول رائد روسي إلى الفضاء.

إقرأ المزيد

وأعاد خسواني إلى الأذهان أن شركته أجرت تجربة من شأنها بلْورة مواد خزفية مختلفة. وقال إن المواد الجديدة التي تم الحصول عليها نتيجة إجراء تلك التجربة أرسلت إلى الفضاء حيث أظهرت خصائص ممتازة فيما يتعلق بتجديد أنسجة العظام ومينا الأسنان.

وقال خسواني:" إننا نستخدم على الأرض مفاعلا حيويا خاصا حيث نحاول خلق ظروف الجاذبية الأرضية المحدودة والحصول على منتجات تشبه خواصها خواص تلك المواد التي قد حصلنا عليها في الفضاء. وعلى سبيل المثال هناك مكونات جديدة لمعجون الأسنان ستستخدم لاستعادة مينا الأسنان.

المصدر: تاس