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المركز السعودي للأمن السيبراني يحذر من ثغرة بمتصفح "غوغل كروم"

العلوم والتكنولوجيا

المركز السعودي للأمن السيبراني يحذر من ثغرة بمتصفح
Gettyimages.ru
متصفح غوغل كروم
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أصدر المركز السعودي الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا خطيرا بخصوص متصفح Google Chrome، مشيرا إلى أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوضح المركز أن Google أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

ونبه من أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المستخدمين باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، من بينها تحديث المتصفح إلى نسخة 100.0.4896.88.

المصدر: "سبق"

 

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