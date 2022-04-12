فرقاطة "الأميرال إيسن" الروسية تعوم قرب الشاطئ الغربي للقرم لحمايته

دمرّت فرقاطة "الأميرال إيسن" الروسية درون "بيرقدار" الأوكراني الذي حاول استطلاع تموضع الدفاعات الساحلية الروسية في غرب القرم.

وتم تدمير الدرون بواسطة صاروخي" شتيل" التابعيْن لمنظومة الدفاع الجوي التي تعتبر في الوقت الراهن من أحدث الدفاعات الجوية البحرية في سلاح البحرية الروسية.

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وبمقدورها إصابة الأهداف على مسافة بعيدة وارتفاعات منخفضة. ويضمن الرأس الرادارية الموجّهة ذاتيا دقة إصابة الهدف.

وإضافة إلى إصابة الأهداف الجوية بأنواعها المختلفة يمكن أن يدمر هذا الصاروخ أهدافا برية وبحرية.

يذكر أن إزاحة فرقاطة "الأميرال إيسن" من مشروع 11356 إر ، بوريفسانيك" بلغت 4035 طنا، طولها 124.8 متر، عرضها 15.2 متر، غطسها 4.2 متر، سرعتها 14 عقدة بحرية و30 عقدة بحرية في حال تشغيل كل محركاتها.

بالإضافة إلى الدفاعات الجوية تم تزويد الفرقاطة بصواريخ "كاليبر" المجنحة والمدافع عيار 30 و100 ملم والطوربيدات وقاذفات القنابل المضادة للغواصات. وتمتلك الفرقاطة كذلك مروحية "كا – 27 بي إل" ودرون "أورلان".

طاقم الفرقاطة 180 فردا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا