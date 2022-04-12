اليابان تعدّل حاملة مروحيات لتعمل مع المقاتلات الحربية

ذكر موقع Frontier India أن اليابان تعمل على تعديل إحدى حاملات مروحياتها لتعمل مع مقاتلات F-35B الشبحية.

وتبعا للموقع فإن "سلاح البحرية الياباني أعلن أن العمل جار على تعديل حاملة المروحيات اليابانية Kaga من فئة Izumo وإعادة تجهيزها لتكون قادرة في المستقبل على أداء وظائف حاملات الطائرات الخفيفة".

وأشار المتحدثون باسم سلاح البحرية الياباني إلى "أن أعمال تعديل السفينة المذكورة ستتم على مرحلتين، أولهما أن تنتهي عام 2023، والمرحلة الثانية ستنتهي بحلول عام 2027، وبعدها تكون السفينة قادرة على العمل بشكل كامل كناقلة لمقاتلات F-35 الشبحية التي تقلع وتهبط بشكل عمودي".

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وتعد اليابان من بين الدول المشاركة في برنامج تطوير وإنتاج المقاتلة الأمريكية من طراز F-35 من الجيل الخامس، وتشتري طوكيو بالفعل نماذج من طائرات F-35A ذات الإقلاع التقليدي، وعام 2018 تبنت السلطات اليابانية خططا للحصول على نسخ من طائرات F-35B المخصصة لناقلات الطائرات والقادرة على الإقلاع من مدرجات قصيرة والهبوط بشكل عمودي، ولهذا الغرض قررت تعديل حاملتي مروحيات من فئة Izumo لتستخدمهما كحاملات طائرات خفيفة.

المصدر: سلاح روسيا