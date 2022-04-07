إسبانيا تطور فرقاطات قتالية جديدة لجيشها

ذكر موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن إسبانيا باشرت بتطوير جيل جديد من السفن العسكرية.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia الإسبانية احتفالية خصصت للبدء بتصنيع أول فرقاطة عسكرية من فئة F-110 لصالح الجيش في البلاد".

وتبعا للمنشور فإن الحكومة الإسبانية كانت قد وقعت عام 2019 عقودا بقيمة 4.3 مليار يورو للحصول على 5 فرقاطات جديدة من فئة F-110، لتحل هذه الفرقاطات محل سفن "سانتا ماريا" القديمة التي تعمل في خدمة الجيش الإسباني منذ أكثر من 30 سنة.

وستتمتع كل سفينة من سفن F-110 بمقدار إزاحة للمياه يعادل 6100 طن، كما ستكون بطول 145 م، وعرض 18، وستتمكن من نقل طاقم مكون من 150 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية.

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وستجهز هذه السفن بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي Aegis، ورادرات AN/SPY-7(V)1، ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا