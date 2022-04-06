مجمع "تور" المضاد للجو قاتل "بيرقدار" التركي

نشرت وزارة الدفاع الروسية الاثنين 4 أبريل الجاري مقطع فيديو أظهر تدمير هدف جوي أوكراني من قبل منظومة "تور" للصواريخ المضادة للجو.

وزارة الدفاع الروسية

وأوضح قائد منصة إطلاق الصواريخ، سيرغي باتشيبكا أن طاقمه اكتشف 20 هدفا جويا، ثم التقطها ودمّرها، ومن بينها 7 درونات "بيرقدار". وقال إن مهمة نفذها طاقم "تور" ألحق ضررا جسيما بالجيش الأوكراني، حيث تم تدمير سرب من الدرونات وليس درونا واحدا.

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يذكر أن منظومات "تور" المضادة للجو بدأت الخدمة بالجيش السوفيتي في منتصف الثمانينيات، ثم تم تطويرها وتحديثها أكثر من مرة حيث أدخلت عليها تعديلات عديدة.

وتعتبر "تور" منظومة وحيدة في العالم تستطيع تدمير الأهداف الجوية من الحركة، وهي تسير بسرعة 25 كلم/ساعة على طريق ترابي.

ويتوزع داخل جسم المنظومة رادار لاكتشاف الأهداف وتوجيه الصواريخ إليها ووسائل الاتصال والقيادة وكذلك 8 صواريخ جاهزة للإطلاق. وبمقدور "تور" أن يمسح الأجواء أوتوماتيكيا ويتخذ قرارا مستقلا بتدمير الهدف.

وكانت منظومات "تور" تستعرض أكثر من مرة فاعليتها عند الدفاع عن قاعدة "حميميم" في سوريا. وأسقطت صواريخ "تور" بالذات ولا تزال تُسقط جزءا أكبر من الدرونات التي تحاول مهاجمة منشآت القاعدة الجوية الروسية.

وتحمل منظومة واحدة من "تور ت إم 2 أو" 8 صواريخ تُطلق عموديا وتضمن الحماية المضمونة من الطائرات والمروحيات والدرونات المحلّقة بسرعة لا تزيد 800 متر في الثانية على مسافة تتراوح بين 500 متر و12 كيلومترا وعلى ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و6 كيلومترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا