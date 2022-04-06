عالم فضاء مصري يعلق على انهيار جرف جليدي بالقطب الجنوبي بحجم روما

علق علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء المصري، على انهيار جرف جليدي في القطب الجنوبي بحجم روما.

وقال النهري، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إن الجرف الجليدي غير مؤثر للأيام الحالية، ولكنه إنذر بما هو آت.. وهو يتسبب في رفع مستوى البحر نصف متر، وهي مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف: "لابد من مؤازرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختيار ممثلي مصر في قمة المناخ للعام الحالي بشكل دقيق جدا".

وشدد على أهمية أن يكون سفراء مصر في قمة المناخ 2022 خير سفراء لمصر، ويتم اختيارهم بعناية كبيرة جدا، منوها بأن "الموضوع خطير جدا".

وفي وقت سابق، كشف علماء في وكالة ناسا، عن انهيار جرف جليدي بحجم العاصمة الإيطالية روما، في منطقة أنتاركتيكا القطبية الجنوبية، وذلك نتيجةَ ارتفاع قياسي في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

المصدر: "الحدث اليوم"