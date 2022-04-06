صاروخ "خا - 59" "جو - أرض" سلاح فعال لتدمير المنشآت الخرسانية

استخدم الجيش الروسي في منطقة مدينة (نيقولايف) الأوكرانية صاروخا جويا فائق الدقة.

والمقصود بالأمر هو صاروخ " جو - أرض" من طراز "خا-59 إم كا 2" الذي يخصص لإصابة مختلف الأهداف الأرضية.

وحسب المعلومات الواردة من وسائل الإعلام فإن الصاروخ المذكور له مواصفات تقنية تكتيكية ممتازة تسمح بتنفيذ المهام حتى في ظروف الرؤية المحدودة.

ومن أجل تفادي الدفاعات الجوية المعادية فإن الصاروخ يحلّق على ارتفاع منخفض جدا. ويبلغ وزنه 900 كلغ، باع جناحه 1.3 متر، طوله 5.7 متر، قطر جسمه 380 ملم.

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وقد يتراوح وزن رأسه القتالية بين 283 و320 كلغ وفقا لنوع الصاروخ. ويزن محرّكه التربيني 82 كلغ، ما يضمن إنتاج قوة الدفع 285 كلغ. وبمقدور الصاروخ التحليق بسرعة تتراوح بين 900 و 1050 كلم/ساعة إلى مدى 285 كلم.

ويصلح الصاروخ لأن تجهّز به كل الطائرات الروسية الميدانية تقريبا التي يمكن أن تطلقه من ارتفاع من 200 متر إلى 11000 متر.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت العام الماضي بأن القوات الجو – فضائية الروسية بدأت في تزويد الصاروخ برأس قتالية قادرة على اختراق المنشآت الخرسانية وتدمير مراكز القيادة المحصنة.

ومن مميزات الصاروخ تزويده برأسين قتاليتيْن إحداهما أساسية وثانيتهما مساعدة بوزن 40 كلغ تنفجر قبل انفجار الحشوة الرئيسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا