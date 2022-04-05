تركيا تطور قوارب عسكرية سريعة متعددة الاستخدامات

أعلن موقع Naval News أن تركيا تعمل على تطوير جيل جديد من القوارب العسكرية السريعة المتعددة الاستخدامات.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في معرض DIMDEX الذي عقد هذا العام في الدوحة استعرضت شركة Dearsan التركية نماذج لقوارب عسكرية سريعة جديدة من نوع FAC-46، تصميم هذه القوارب يجعلها أقل رؤية من قبل الرادارات المعادية".

وسيبلغ طول كل قارب من القوارب الجديدة 46.75 م، وعرضه 9.2 م، ومقدار إزاحته للمياه سيعادل 320 طنا، وسيجهز بثلاث محركات ديزل وثلاث محركات نفاثة تساعده على الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، كما سيكون بإمكانه قطع 1000 ميل بحري في كل مهمة.

وتبعا للخبراء في Dearsan فإن القوارب الجديدة ستكون قادرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام تشمل مهمات اعتراض الأهداف البحرية السطحية، ومهمات الدوريات والاستطلاع، ومهمات مكافحة القرصنة البحرية ومكافحة التهريب، كما ستستعمل هذه القوارب في مهمات البحث والإنقاذ.

وستتسلح هذه القوارب بصواريخ MARTE ER المضادة للأهداف البحرية التي يصل مداها إلى 100 كلم،ومنظومات SIMBAD RC الصاروخية للدفاع الجوي، كما ستجهز برشاشات من عيار12.7 ملم، ومنظومات مضادة للطوربيدات والصواريخ الموجهة.

المصدر: سلاح روسيا