تركيا تطور أسرة جديدة من الصواريخ المجنحة

كشفت شركة Roketsan التركية عن تطويرها لصواريخ مجنحة جديدة متعددة الاستخدامات.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في 31 مارس في أنقرة أشار الخبراء فيها إلى "أن صواريخ Çakir الجديدة التي تطورها شركتهم ستكون قابلة للإطلاق من منصات أرضية ومن السفن ومن الطائرات في الجو، وأن هذه الصواريخ ستزيد القدرات القتالية للقوات المسلحة في البلاد بسبب خصائصها الحديثة ورؤوسها الحربية الفعالة".

وبحسب المطورين فإن "صواريخ Çakir ستكون قادرة على إصابة أهدافها على مسافات تصل إلى 150 كلم، وستصمم لها منصات لتطلق من المروحيات والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والسفن والقوارب الحربية".

وتظهر الفيديوهات التي نشرتها Roketsan أن الصواريخ ستتحلى بقدرات عالية على المناورة، وستزود بتقنيات تساعدها على تحديث بيانات الهدف بعد الإطلاق أو تغيير الهدف أثناء التحليق أو إلغاء مهمتها.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصواريخ المذكورة ستجهز بمحركات KTJ-1750 النفاثة من صنع شركة Kale Arge التركية، كما ستحصل على طلاء خاص يحجب التشويش عليها من قبل منصات الحرب الإلكترونية، ويفترض أن تبدأ اختبارات طيرانها الأولى هذا العام، وأن تبدأ عملية دمجها مع منصات الإطلاق المختلفة العام القادم.

المصدر: سلاح روسيا