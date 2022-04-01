ذكرى مرور 55 عاما على تأسيس الدرع الصاروخية الروسية

أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السوفيتية في 30 مارس عام 1967 توجيهات تقضي باستحداث قوات الدفاع المضاد للصواريخ ضمن تشكيلة قوات الدفاع الجوي.

وظهرت الحاجة بتشكيل تلك القوات (الدرع الصاروخية) بعد أن تم تزويد قوات بلدان الناتو بالصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي عجزت الوسائل الكلاسيكية للدفاع الجوي عن تدميرها.

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وكان من الضروري التصدي لها بواسطة ما يسمى بصواريخ مضادة. كما كان من الضروري إنشاء منظومة بإمكانها أن تغطي كل الأراضي الشاسعة للاتحاد السوفيتي بقبة غير مرئية من الصواريخ المضادة والرادارات تحميها من صواريخ العدو الباليستية العابرة للقارات.

وقد اتخذت خطوات أولى على طريق تصنيع صاروخ مضاد عام 1961 حين اختبر أول نظام لاعتراض الصواريخ الباليستية. وأطلقـت على هذا النظام تسمية A ، وتضمّن الصواريخ المضادة "بي – 1000".

وتم عام 1967 تشكيل صنف جديد في القوات المسلحة وهو قوات الدفاع المضاد للصواريخ والمضاد للفضاء.

وتم تعيين اللواء، يوري فوتينتسيف أول قائد لتلك القوات الذي شغل هذا المنصب لغاية عام 1986.

وبعد إجراء الإصلاحات في القوات المسلحة الروسية دخلت قوات الدفاع المضاد للصواريخ والمضاد للفضاء عام 1992 تشكيلة القوات الـجو- فضائية الروسية.

يشكل صاروخ "نودول" الحديث الآن أساسا للدرع الصاروخية الروسية وانضمت إليها مؤخرا منظومة "إس - 500" ذاتية الحركة للصواريخ المضادة للجو والفضاء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا