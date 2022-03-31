الهند تسعى للحصول على سفن عسكرية متعددة الأغراض

ذكر موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن الهند تسعى لدعم سلاح بحريتها بسفن متعددة الأغراض.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "وقعت وزارة الدفاع الهندية مع شركة Larsen and Toubro Ltd المحلية عقودا للحصول على سفينتين عسكريتين جديدتين متعددتي الاستخدامات، وبتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون دولار تقريبا".

وتبعا للإدارة العسكرية الهندية فإن "السفينتين الجديدتين من المفترض أن تسلما لجيش البلاد عام 2025، وسيتم بناؤهما في منشأة تابعة للشركة المذكورة في منطقة كاتوبالي، كما سيتم الحصول على معظم المعدات والأنظمة اللازمة لهما من شركات هندية".

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ومن المفترض أن تستعمل الهند هاتين السفينتين لعمليات الاستطلاع وخفر السواحل، وعمليات الإنقاذ البحري، ورفع الطوربيدات أثناء التدريبات العسكرية، كما قد تستعملهما لتقديم المساعدات لضحايا الكوارث الطبيعية وكمستشفيات عائمة لتقديم المساعدات الطبية".

وأشارت وزارة الدفاع الهندية إلى أن السفينتين قد تستخدمان أيضا لاختبارات منظومات التسليح البحرية الجديدة.

المصدر: سلاح روسيا