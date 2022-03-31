الأمريكيون يشكون في فاعلية درونات "بيرقدار" في أوكرانيا

نشرت بوابة breakingdefense.com الإلكترونية الأمريكية مقالة يشير كاتبها إلى عجز الولايات المتحدة عن تزويد الجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة حديثة.

وقال إن درونات "بيرقدار تي بي 2" تركية الصنع التي لا تزال في حوزة القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على أداء المهام المُوكلة إليها.

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وأوضح أن مدى عمل درون "بيرقدار" لا يزيد عن 150 كلم. وبمقدوره أن يحمل 150 كلغ فقط من الحمولة المفيدة، ولديه 4 نقاط فقط يمكن أن تعلّق فيها أسلحة. وهناك أنواع محددة من السلاح يمكن أن يستخدمها.

وقال الصحفي إن كل ذلك يؤثر سلبا على فاعلية الدرون الذي كان يفترض أن يوجّه ضربات إلى كميات كبيرة من القوات الروسية في أراضي أوكرانيا الشاسعة.

وكان يمكن أن تعوّض تلك الأوضاع بتوريد درونات أمريكية الصنع، لكن القوانين الأمريكية تفرض حظرا على تصدير الدرونات الحديثة إلى بلدان أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا