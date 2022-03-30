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روسيا تنتهي من تعديل عدة سفن وغواصات حربية العام الجاري

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنتهي من تعديل عدة سفن وغواصات حربية العام الجاري
Sputnik irina motina
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد سينتهون العام الجاري من تعديل وتحديث عدة غواصات وسفن حربية لسلاح البحرية في البلاد.

وحول الموضوع قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "من المخطط أن ينتهي الخبراء الروس من تعديل وتحديث غواصة إيركوتسك النووية عام 2022.. وهذا العام أيضا ستنتهي أعمال صيانة وتحديث السفينة الصاروخية العسكرية الكبيرة الأدميرال فينوغرادوف وأعمال تحديث طرّاد تومسك الصاروخي".

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وكانت روسيا قد بدأت بأعمال صيانة وتحديث غواصة "إيركوتسك" النووية عام 2019 في مصنع "زفيزدا"، وفي العام نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة ستحصل على منظومات تسليح جديدة وستكون قادرة على حمل 48 صاروخا جديدا من نوع كاليبر- بي إم، وأونيكس و تسيركون، من المفترض أن تعاد إلى الخدمة لصالح الجيش الروسي عام 2023".

يبلغ طول هذه الغواصة 154 م، وعرضها 18.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 23.8 ألف طن، كما يمكنها الغوص لأعماق تصل إلى 600 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا

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