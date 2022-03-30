روسيا قادرة على إنتاج غواصتين من غواصات "الثقب الأسود" كل سنة!

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن روسيا قادرة على بناء غواصتين جديدتين من نوع " فارشافيانكا" كل سنة.

وحول الموضوع قال، أليكسي رحمانوف، المدير العام للشركة في مقابلة صحفية مؤخرا "يمكن للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن إنتاج غواصتين تعملان بالديزل والكهرباء من نوع فارشافيانكا سنويا.. إمكانياتنا تعتمد على ميزانية وزارة الدفاع في البلاد.. لقد أنتجنا العديد من غواصات الفئة المذكورة في إطار المشروعين الحكوميين 877 و636 حتى الآن، ولدينا 58 غواصة من هذا النوع تخدم في سلاح البحرية الروسي والجيشين الصيني والهندي وفي عدد من البلدان الأخرى"

وأشار رحمانوف إلى أن تصنيع غواصات فارشافيانكا يشكل مصدر دعم مهم للصناعة البحرية الروسية، ومصدر إمداد مالي أساسي لشركته وللشركات المساهمة في تطوير هذه المركبات، كما أن العملاء الأجانب مغرمون بهذا النوع من الغواصات".

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "فارشافيانكا" 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية.

وتكمن خطورة هذه الغواصات بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تضلل من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

المصدر: سلاح روسيا