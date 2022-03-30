بريطانيا تختبر سفينة عسكرية بعد تعديلها

أعلن موقع Naval Toda أن بريطانيا بدأت باختبار سفينة عسكرية من فئة Type-23 بعد أن أخضعتها لأعمال صيانة وتحديث.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "بدأت سفينة Somerset من الفئة Type-23 مرحلة التجارب البحرية بعد خضوعها لعمليات إصلاح وتحديث للمعدات".

ووفقا للملومات التي أوردها سلاح البحرية الملكي البريطاني فإن "السفينة أثناء أعمال الصيانة والتعديل تلقت تحسينات لهيكلها وحجرات الإقامة فيها، كما حصلت على أجهزة استشعار ومعدات جديدة، واستبدلت أنظمة Sea Wolf فيها بمنظومات Sea Ceptor التي يصل مداها الاعتراضي إلى 40 كلم.

وتعتبر Somerset الفرقاطة رقم 11 من نوع Type-23 التي تم تصنيعها لسلاح البحرية البريطاني، وبدأ العمل على تصنيعها عام 1992 وأنزلت إلى المياه أول مرة سنة 1994، وضمن إلى الخدمة في الجيش البريطاني عام 1996.

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ويبلغ طول هذه السفينة 133 مترا، وعرضها 16 م، ويمكنها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية، وقطع مسافة 7500 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليحها مدافع من عيار 144 ملم، ورشاشات من عيار 30 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، كما جهّزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا