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كيف يضبط المظليون الروس الاتصالات الفضائية في محافظة كييف؟

العلوم والتكنولوجيا

كيف يضبط المظليون الروس الاتصالات الفضائية في محافظة كييف؟
anna-news.info
صورة أرشيفية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر قدرة المظليين الروس على ضبط الاتصالات الفضائية في محافظة كييف الأوكرانية.

يضمن مشغلو الاتصال في قوات المظليين الروسية على مدار شهر واحد ليلا ونهارا تبادل المعلومات بين مراكز القيادة والوحدات عن طريق الأقمار الصناعية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع أن مشغّلي الاتصال السري ليس بمقدورهم ضمان تبادل المعلومات بين وحدات المظليين فحسب بل وإقامة الاتصال السري بموسكو مباشرة.

كما أظهر الفيديو نشر محطة الاتصال " إر – 448" وعمل 3 مظليين على تجميع الهوائي على شكل قرص وتوصيله بمولد الكهرباء وتوجيهه نحو  القمر الصناعي المطلوب.

ويمكن أن تتعامل محطة "إر – 448" اللاسلكية مع الأقمار الصناعية من طراز " يامال" و"إكسبريس"  و"بلاغوفيست" التابعة لوزارة الدفاع. وتؤمّن المحطة اللاسلكية اتصالا صوتيا وتبادل المعلومات الرقمية السرية باستخدام بضعة مجالات وتكنولوجيا VSAT.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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