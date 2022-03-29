باكستان تستعرض صواريخها المضادة للسفن والأهداف البحرية

كشفت شركة GIDS الباكستانية خلال معرض DIMDEX الذي عقد في الدوحة هذا العام عن صاروخها الجديد المضاد للسفن.

وجاء في منشور على موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية "خلال معرض DIMDEX الذي عقد هذا العام في الدوحة كشفت GIDS الباكستانية عن صاروخها الجديد Harba المضاد للسفن".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Harba هو صاروخ مجنح متوسط المدى مخصص للعمل مع السفن الحربية وقادر على ضرب الأهداف البحرية على مسافات تصل إلى 280 كلم، ويعمل هذا الصاروخ تبعا لمطوريه على مبدأ "أطلق وانسى"، فضلا عن أنه مجهز بمنظومات توجيه خاصة، ومنظومات توجيه تعتمد على بيانات GPS و GLONASS للأقمار الصناعية، ومزود برادارات وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء.

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ويبلغ طول هذا الصاروخ 6.8 م، وقطره 0.5 م، ووزنه نحو 1.3 طن، ويمكنه التحليق بسرعات تتراوح ما بين 735-90 كلم، كما يمكن تزويده بعدة أنواع من الرؤوس الحربية.

وتبعا لممثلي شركة GIDS فإن عدة دول أبدت اهتماما واضحا بهذا الصاروخ أثناء ظهوره في المعرض، ومن الممكن أن يتم تصديره لدول أجنبية.

المصدر: سلاح روسيا