الإمارات.. فريق طبي يجري أول جراحة من نوعها في الخليج

أجرى فريق طبي جراحة دقيقة لتبديل مفصل إبهام يد مريض في الإمارات، بعملية دقيقة كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم السبت أن هذه الخطوة تم الكشف عنها خلال مؤتمر "التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد" الذي استضافته جامعة الشارقة الإماراتية.

وأعلن المؤتمر أن دولة الامارات أصبحت توفر تبديل مفصل اصبع الإبهام بمفصل اصطناعي لتكون بذلك أول دولة بمنطقة الخليج يقدم القطاع الصحي فيها هذه الخدمة الطبية.

وشهد المؤتمر مشاركة 14 جراحا متخصصا في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في دول الخليج، وبحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه أصبح من الممكن إجراء هذا النوع من الجراحات الدقيقة بفضل التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في هذا المجال.

وناقش المؤتمر الذي عقد مؤخرا التقنيات الحديثة في مجال جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية والعمليات الجراحية بالأشعة الصوتية "السونار" وفتح الضغط على العصب الأوسط باليد.

#الإمارات أول دولة خليجية توفر جراحة تبديل مفصل إصبع الإبهام بمفصل اصطناعي#وامhttps://t.co/88HsZSz5cYpic.twitter.com/3MlSj3d00R — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 26, 2022

المصدر: وام