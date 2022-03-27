سلاح البحرية الأسترالي يحصل على سفن دوريات مطوّرة

أعلن موقع Naval Today أن سلاح البحرية الملكي الأسترالي بدأ باستلام سفن الدوريات المعدّلة من نوع " cape".

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Austal الأسترالية مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية في البلاد أول سفينة معدلة من الفئة الجديدة من نوع cape، هذه السفينة هي واحدة من أصل 6 سفن معدّلة سيتم تسليمها للجيش الأسترالي".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة الثانية المعدلة والمحدّثة من نوع cape من المفترض أن تسلم لسلاح البحرية الأسترالي في يوليو العام الجاري، كما يفترض أن يتسلم الجيش الأسترالي 4 سفن أخرى من هذا النوع بحلول مايو 2023.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن cape نحو 57.8م، وعرضها 10.3 م، كما جهزت بمحركات تمكنها من الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، ويمكنها العمل لمدة 28 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

ويمكن لكل سفينة منها حمل قاربين سريعين طول كل منهما 7 أمتار إضافة إلى مروحيات مسيرة.

المصدر: سلاح روسيا