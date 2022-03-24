القوات الجو- فضائية الروسية تتسلم مقاتلتين من الجيل الخامس

تسلمت القوات الجو–فضائية الروسية منذ مطلع العام الجاري مقاتلتين من طراز "سو-57" للجيل الخامس.

وقد وصلت المقاتلة الأولى إلى مركز "أكتيوبينسك" الجوي من المصنع في مدينة كومسومولسك في شرق روسيا حيث تم إنتاجها.

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أما المقاتلة الثانية فوصلت مركز "ليبيتسك" الجوي في وسط القسم الأوروبي لروسيا من المصنع نفسه.

إذن فإن العدد الإجمالي لمقاتلات "سو-57" الحربية الواعدة للجيل الخامس بلغت في القوات الجو - فضائية الروسية 3 طائرات. وقد ُسلمت المقاتلة الأولى من هذا النوع لمركز ""أكتيوبينسك" في خريف عام 2020. وستستخدم المقاتلات لإعادة تدريب الطائرين على استخدام الطائرات الحربية الحديثة.

يذكر أن مقاتلات "سو-57" أنتجت لتكون طائرات حربية متعددة المهام من الجيل الخامس لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في القوات الجو - فضائية، وكان أول تحليق لها عام 2010.

وتعتبر هذه المقاتلات من بين الأفضل في العالم بسبب قدرتها الفائقة على التخفي عن الرادارات والقيام بمناورات جوية معقدة تعجز عنها الكثير من المقاتلات الأخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا