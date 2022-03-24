"لدغات خفية تحت جنح الظلام".. خبير يكشف سبب فشل الجيش الأوكراني في إسقاط "ملكة المقاتلات"

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للحظة قيام مقاتلات "سوخوي - 35 إس" التي توصف بـ"ملكة المقاتلات" بعمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا.

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وقال الباحث في شؤون الطيران العسكري مينا عادل، إن المقاتلة "سوخوي 35" هي أهم مقاتلة موجودة لدى القوات الجوية الروسية، وبالأخص القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وأوضح عادل أن المقاتلة من المقاتلات متعددة المهام من الفئة ثقيلة الوزن، وتتميز بقدرات على الاشتباك الجوي والأهداف البرية والبحرية على التوالي، ولكنها في الأساس تستخدم للاشتباك مع الأهداف الجوية.

وتابع: "المهمة الأساسية التي تتميز بها "سوخوي - 35" حتى قبل اشتراكها في العلمية العسكرية في سوريا، وهي مهمات السيطرة الجوية والتفوق الجوي وهذا يعني إمكانيتها على القتال مع المقاتلات المعادية لمنع تحقيق العدو سيطرة جوية، أو إفشال محاولاته للسيطرة على الأجواء".

ونوه الباحث في شؤون الطيران العسكري، أن مقاتلة "سوخوي - 35" مصممة لمواجهة أفضل المقاتلات الأمريكية والأوروبية، وستظل هي حجر الأساس في مقارنة المقاتلات الأمريكية والأوروبية، وهذا يعني أن الغرب عندما يعمل تصنيع مقاتلة جديدة يضع مقاتلة "سوخوي - 35" في مقارنة معها لأنه من المحتمل أن يحدث مواجهة بينهم.

وأشار إلى أن المهمة الأساسية لـ"سوخوي - 35" في أوكرانيا، هي حماية التشكيلات الصديقة والمقاتلات الروسية الأخرى من المقاتلات الأخرى أثناء عمليات قصف المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا، واعترف الجيش الأوكراني بفشله في إسقاط القاذفات الروسية في الأجواء الأوكرانية.

وأكد مينا عادل أن "سوخوي - 35" تضع المقاتلات الأوكرانية في مأزق كبير، حيث تتواجد هذه المقاتلات في مرمى نيران "سوخوي - 35" مما يدفع المقاتلات الأوكرانية للهرب أو السقوط.

وقال الباحث المصري مينا عادل إن مقاتلا "سوخوي - 35" استطاعت بكل كفاءة إبعاد وطرد أقوى المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس "إف - 22" في سوريا، وهذا يجعل الطيارين الروس التعامل بكل سهولة مع المقاتلات الأوكرانية "ميغ - 29" و"سوخوي - 27"، وهي مقاتلات غير محدثة وقديمة، ولا تقارن بـ"سوخوي - 35" التي تتميز بالرادار بأبعد من 100 كيلو، وإمكانيات إطلاق صواريخ "أر - 77" النشطة، بجانب وسائل الرصد والتشويش والوسائل الدفاعية.

وتابع تعليقا على فيديو وزارة الدفاع الروسية وقيام "سوخوي - 35" بطلعات ليلية: "المقاتلة مصممة بأجهزة على ملاحة تعمل ليلا، ووجود منظومة رصد كهروبصري بمدى ليلي بعيد، واستخدام الطيارين الروس نظارات الرؤية الليلة والرصد السلبي المتواجد على المقاتلة لمسح الأجواء حول المقاتلة".

وأكد أن "سوخوي - 35" تقوم بطلعات ليلية لإرباك سلاح الجو الأوكراني، حيث تتمكن على إطلاق الصواريخ على أكثر من مقاتلة في وقت واحد، وهذا يصعب المهمة على سلاح الجو الأوكراني، الذي يلجأ للهرب واتخاذ المناروات الدفاعية وهذا وفقا للتقارير الذي صدرت حول سلاح الجو الأوكراني وسقوط عدد كبير أمهر الطيارين الأوكران، وهذا ما يفسر قلة نشاط سلاح الجو الأوكراني وسيطرة روسيا على السماء في أوكرانيا.

وأشار الباحث المصري إلى أنه تم استخدام "سوخوي - 35" في بعض الأدوار الثانوية في تحييد منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية بواسطة صواريخ "KH-31"، ورصد منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية عبر عمليات استطلاع على مدى بعيد وتحديد مدى الرادار وتدميره من على بعد 80 كيلو.

المصدر: RT