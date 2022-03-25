سلاح البحرية الياباني يحصل على فرقاطة قتالية متطورة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الياباني حصل مؤخرا على فرقاطة قتالية متطورة.

وجاء في منشور على الموقع "يوم الأربعاء 23 مارس الجاري شهد حوض بناء السفن Mitsui E&S Shipbuilding احتفالية خصصت لتسليم الجيش الياباني فرقاطة قتالية جديدة من نوع Mogami من الفئة 30FFM".

وأشار الموقع إلى أن اليابان وبالإضافة إلى فرقاطات 30FFM تطور فرقاطات شبيهة من فئتي FFM و30DX لتكون سفنا قتالية متعددة الأغراض، إذ يفترض أن يحصل سلاح البحرية في الجيش الياباني على 22 سفينة من الفئات الثلاث.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن 30FFM نحو 132.5م، وعرضها 16.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، كما جهزت هذه السفن بمحركات تعمل بالديزل والغاز يمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم، ومنصات Mk.41 لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا