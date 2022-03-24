سكان محليون يصورون تحليق صواريخ "كاليبر" من مرسى سيفاستوبول نحو أهدافها

فوجئ أهالي مدينة سيفاستوبول في القرم أثناء قيامهم بنزهة مساء الثلاثاء 22 مارس الجاري على كورنيش الميناء بدويّ بعيد غريب يشبه صوتا ناجما عن تحليق طائرة نفاثة.

ثم رأوا في السماء آثارا لدخان تطلقه صواريخ.

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وظن المواطنون في بداية الأمر أن الأسطول البحري الروسي يُجري مناورات روتينية. ولكن تبيّن فيما بعد أن سفينة الصواريخ الصغيرة "بويان" من مشروع 21631 قد أطلقت 8 صواريخ مباشرة من مرسى سيفاستوبول نحو أهداف تبعد 1000 كيلومتر عن الميناء، مع العلم أن المسافة التي تفصل عاصمة أوكرانيا كييف عن سيفاستوبول لا تزيد عن 670 كلم.

يذكر أن سفينة الصواريخ الصغيرة "بويان" تم تزويدها بـ8 منصات لصواريخ "كاليبر" المجنحة التي يمكن أن تصيب الأهداف على مسافة 2000 كيلومتر. وأطلقت "بويان" تلك الصواريخ بالذات عام 2015 من بحر قزوين لتدمر أهداف الإرهابيين في سوريا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا