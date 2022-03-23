رشيد إسماعيلوف مرشحا عن روسيا لرئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشيح رئيسة شركة "فيمبلكوم" للاتصالات رشيد إسماعيلوف لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات عن روسيا.

وجاء ترشيح إسماعيلوف (55 عاما) في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاتحاد، والذي يتعين عليه اختيار قيادته لفترة السنوات الأربع القادمة.

وجاء في نص نشرته وسائل إعلام روسية بمناسبة عقد إسماعيلوف مؤتمرا صحفيا له في جنيف (مقر الاتحاد)، أن المرشح الروسي يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاتصالات، كما أنه شارك على مدار السنوات الست الأخيرة في اجتماعات الاتحاد وفعالياته الهامة كرئيس الوفد الروسي فيه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إسماعيلوف معروف جيدا في مجتمع خبراء تقانة المعلومات، حيث عمل مع شركات دولية بارزة تتخصص في تقديم الخدمات في هذا القطاع، بينها "هواوي" و"نوكيا" و"إريكسون" و"فيمبلكوم" (وهي شركة اتصالات روسية يتولى إسماعيلوف رئاستها حاليا).

وأعلن إسماعيلوف أنه سوف يسعى في حال انتخابه أمينا عاما للاتحاد الدولي للاتصالات، إلى العمل على إصلاح نمط إدارة الاتحادات من أجل توسيع التمثيل الجغرافي فيها ورفع مستوى الخبرة المهنية لدى أجهزة إدارة الاتحاد، وتقليص دور البيروقراطية فيه وإبعاد مظاهر التسييس من أدائه، ورفع سرعة وفعالية تعامل الاتحاد مع تحديات الزمن.

المصدر: "نوفوستي"