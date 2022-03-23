روسيا تطور سفينة إمداد عسكري جديدة بمواصفات مميزة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها تعمل على تطوير سفينة دعم وإسناد عسكري جديدة لجيش البلاد، يمكنها العمل في أقسى الظروف المناخية.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، أليكسي رحمانوف "لقد عملنا على مشروع لصنع نموذج لسفينة الدعم والإسناد العسكري الجديدة (هاسكي) في إطار المشروع الحكومي 15550، وقدمنا هذا المشروع إلى الخبراء في مجلس الدوما الروسي.. استعرضنا مشروع السفينة على قيادة الأسطول الحربي في الجيش الروسي أيضا وننتظر الرد على اقتراحنا.. السفينة صممت لكون قادرة على تأمين الحماية ودعم السفن العسكرية المخصصة لحماية طريق بحر الشمال".

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وأشار رحمانوف إلى أن السفينة الجديدة ستتمتع بميزات تمكن من استخدامها كسفينة دعم عسكري وكسفينة لنقل البضائع والمعدات، كما ستستعمل كسفينة إنزال عسكري.

وستتمتع السفينة بمقدار إزاحة للمياه يعادل 14 ألف طن، كما ستكون قادرة على الحركة بسرعة 15 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لـ 60 يوما، ونقل طاقم مكون من 120 شخصا.

وستجهز بمنصات لحمل المروحيات، ومدافع ورشاشات من عيار 30 ملم، وستحمل قوارب وغواصات مسيّرة، كما ستحصل على منصات لإطلاق صواريخ "باستيون" الروسية المضادة للأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا